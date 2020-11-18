Мужчину убившего в детском саду Кармаскалов собственную жену поместили в СИЗО | видео Кармаскалинский район | 19 ноя 2020 | 12:30 Сегодня, 19 ноября, Архангельский районный суд Башкирии избрал меру пресечения 49-летнему мужчине, который убил свою бывшую супругу на территории детского сада. Решением суда он арестован на два месяца – все это время он пробудет в СИЗО. Напомним, инцидент произошел 17 ноября в селе Старые Киешки Кармаскалинского района республики. Подозреваемый, убивший воспитательницу прямо на рабочем месте, попал на камеры наблюдения, установленные на здании дошкольного учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" Поделиться: Читайте также