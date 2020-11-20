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Житель Нефтекамска совершил кибер-атаку на правительство Новосибирской области

Житель Нефтекамска совершил кибер-атаку на правительство Новосибирской области

Нефтекамск | 20 ноя 2020 | 16:38

Житель города Нефтекамска совершил кибер-атаку по IP-адресу, принадлежащему правительству Новосибирской области. На днях городской суд вынес 32-летнему мужчине приговор по статье «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».



В материалах суда сказано, что обвиняемый у себя дома с помощью личного компьютера установил на сервер вредоносную программу. Этот софт используется для несанкционированного уничтожения, блокировки, модификации и копирования информации.

– Он указал в программных настройках случайно выбранный диапазон IР-адресов информационных ресурсов, в том числе IР-адрес, принадлежащий правительству Новосибирской области, и осуществил компьютерную атаку, направленную на получение неправомерного доступа к базам данных, – пояснили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Во время процесса были учтены несколько смягчающих обстоятельств: подсудимый полностью признал вину, раскаялся и активно помогал в расследовании преступления. А еще у него на иждивении есть двое малолетних детей.

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В итоге суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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