Главу сельсовета в Благовещенском районе привлекли к ответственности за свалку на территории села

Благовещенский район | 21 ноя 2020 | 13:05

В Башкирии главу сельсовета привлекли к административной ответственности. Все из-за того, что на территории села была организована несанкционированная свалка отходов, которую муниципалитет проигнорировал.







Проверку провела Благовещенская межрайонная прокуратура. Во время изучения дела ведомство выяснило, что возле села Староиликово была организована незаконная свалка, на которую свозились бытовые отходы местных жителей. Площадь свалки превышала 100 квадратных метров.



Пресс-служба прокуратуры РБ:



В соответствии с законодательством, твердые бытовые и коммунальные отходы должны размещаться на соответствующих полигонах, а жидкие отходы, образующиеся от повседневной деятельности человека, должны вывозиться на очистные сооружения. Между тем, местная администрация не приняла меры по фактам захламления территории села.

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По этой причине глава сельсовета был привлечен к отвественности по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».Также ему адресовано требование о ликвидации свалки. Результаты его рассмотрения контролирует прокуратура.