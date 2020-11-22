Жительницу Татышлинского района осудили за убийство новорожденной дочери в деревенской бане

Татышлинский район | 22 ноя 2020 | 21:37

Балтачевский межрайонный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, которая родила младенца в бане, а затем оставила его там и ушла.







В пресс-службе суда сообщили, что признали подсудимую виновной в убийстве новорожденного (ст.106 УК РФ) и приговорили к лишению свободы сроком на два года с испытательным сроком в один год. Приговор суда вступил в законную силу.



Напомним, трагедия произошла в Татышлинском районе Башкирии. 27-летняя мать родила девочку, оставила ее в бане, а затем принесла в больницу бездыханное тело новорожденной.

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27-летняя Алина Ч. (имя изменено – ред.) уже воспитывает пятилетнюю дочь в одиночку и всегда была у местных на хорошем счету. В сельсовете ее охарактеризовали, как работящую, скромную и прилежную женщину и примерную мать.