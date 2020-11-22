Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жительницу Татышлинского района осудили за убийство новорожденной дочери в деревенской бане

Жительницу Татышлинского района осудили за убийство новорожденной дочери в деревенской бане

Жительницу Татышлинского района осудили за убийство новорожденной дочери в деревенской бане

Татышлинский район | 22 ноя 2020 | 21:37

Балтачевский межрайонный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, которая родила младенца в бане, а затем оставила его там и ушла.



В пресс-службе суда сообщили, что признали подсудимую виновной в убийстве новорожденного (ст.106 УК РФ) и приговорили к лишению свободы сроком на два года с испытательным сроком в один год. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла в Татышлинском районе Башкирии. 27-летняя мать родила девочку, оставила ее в бане, а затем принесла в больницу бездыханное тело новорожденной.

В Татышлинском районе женщина призналась в убийстве новорожденной дочери в бане

Читайте также:

В Татышлинском районе женщина призналась в убийстве новорожденной дочери в бане
27-летняя Алина Ч. (имя изменено – ред.) уже воспитывает пятилетнюю дочь в одиночку и всегда была у местных на хорошем счету. В сельсовете ее охарактеризовали, как работящую, скромную и прилежную женщину и примерную мать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: