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В Башкирии могут ввести крупные штрафы за незаконные захоронения умерших

В Башкирии могут ввести крупные штрафы за незаконные захоронения умерших

| 24 ноя 2020 | 10:49

В регионе участились случаи незаконных погребений. В этой связи депутаты Государственного собрания – Курултая РБ приняли решение создать законопроект по введению штрафов за захоронение умершего без разрешения.



Наказуемыми должны также стать незаконные подзахоронения или перезахоронения без соответствующих документов. Необходимость введения штрафных санкций объяснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

— Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. Но, к сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Проект закона призван пресечь подобные нарушения, — сообщил Константин Толкачев.

По предварительным данным размер штрафов за нелегальные погребения составят от тысячи до 3 тысяч рублей для обычных граждан, от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей для представителей организаций. Материальная ответственность будет предусмотрена также за незаконную установку памятников. Максимальный размер такого штрафа составит 30 тысяч рублей.

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Источник: proural.info

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