В Уфе руководство ЖЭУ придумало схему неуплаты налогов

Уфа | 25 ноя 2020 | 09:58

В столице Башкирии полицейские Отдела экономической безопасности УМВД РФ по Уфе вскрыли схему ухода от обязательств по выплате задолженности по налогам руководством ЖЭУ в Калининском районе.







Специалисты выяснили, что с 2017 по 2019 год компания исправно собирая платежи с населения, не платила никакие налоги и задолжала крупную сумму. Инспекторы ФНС подали в суд о принудительном взыскании образовавшейся задолженности. Тогда руководители ЖЭУ разослали всем своим контрагентам письма с просьбой перечислять деньги не на их счета. А на счета различных знакомых предпринимателей, чтобы у них самих денег не было. Только вот эта схема одна из наиболее стандартных в налоговой практике и их быстро вычислили.



Тогда делом и занялись полицейские. Они выяснили, что у руководителей компании было более семи миллионов рублей, которыми они могли погасить все долги, но те, в свою очередь, деньги попросту спрятали.

Раскрыв все тайны и изучив материалы дела, полиция передала его в следком России для возбуждения уголовного дела.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии могут ввести крупные штрафы за незаконные захоронения умерших.





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