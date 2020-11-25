В Уфе суд вынес оправдательный приговор экс-главе Минземимущества Евгению Гурьеву | видео

Уфа | 25 ноя 2020 | 14:17

Кировский райсуд Уфы вынес оправдательный приговор бывшему экс-руководителю Минземимущества Башкирии Евгению Гурьеву. Судья огласил его сегодня, 25 ноября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.





Гурьева обвиняли в превышении своих должностных полномочий, махинациях с землей. Один из некогда самых влиятельных чиновников аппарата правительства до последнего не признавал своей вины. Однако прокуратура настаивала, чтобы бывший руководитель министерства провел ближайшие годы за решеткой.



— Прокурор запросил для Евгения Гурьева 12 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности 3 года, — рассказали в ведомстве 23 ноября.

Три с половиной года назад чиновник занимался реализацией участков под строительство: два объекта более 17 тысяч квадратных метров передали в собственность «Группе компаний СУ-10». Как считают следователи, застройщик получил эти участки, минуя конкурсные процедуры, да еще и заплатил за них в два раза ниже кадастровой стоимости. Также, по материалам дела, в момент передачи право распоряжаться указанными земельными участками у Минземимущества Башкирии отсутствовало. Эта сделка нанесла ущерб бюджету республики в 27 миллионов рублей.



После ухода Евгения Гурьева с должности его место заняла Наталья Полянская. Она пришла в ведомство в 2019 году.

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