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Житель Нефтекамска обвиняется в двойном убийстве и ограблении

Житель Нефтекамска обвиняется в двойном убийстве и ограблении

Нефтекамск | 25 ноя 2020 | 17:32

34-летнего жителя Нефтекамска обвиняют в двойном убийстве, поджоге комнаты и ограблении.

По данным следствия, злоключения гражданина начались в конце 2019 года. Тогда он заподозрил приятеля в краже вещей, и от обиды сжег его комнату в общежитии в Нефтекамске. Ущерб от его действий превысил 300 тысяч рублей.



Буквально через месяц он заподозрил хозяйку своей съемной комнаты в краже паспорта и разбил ей ноутбук, а также украл вещей на 80 тысяч рублей.

Апогеем преступной деятельности мужчины стало двойное убийство. В январе 2020 года он распивал спиртное вместе со своими приятелями. В один момент он обнаружил пропажу обуви и от обиды изрезал ножом мужчину и женщину, с которыми распивал спиртное. Позже несчастные скончались, а самого убийцу задержали.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что мужчина признал свою вину. В скором времени уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики.


Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамке мужчина скрыто снимал на камеру телефона женщину в туалете

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Источник: www.ufa.kp.ru

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