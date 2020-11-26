Жительницу Альшеевского района хотят судить за публикацию в соцсетях фото с плакатом за сохранение Куштау

Альшеевский район | 26 ноя 2020 | 15:36

Жительница Раевки Диляра Ахуньянова должна предстать перед судом за то, что опубликовала в соцсетях фото с плакатом за сохранение шихана Куштау.







Как рассказывает Idel.Реалии со слов самой девушки, она сделала фото с другими активистами на горе Сусактау, держа плакат: «Раевка за сохранение шиханов #куштауживи». Диляра рассказывает, что видела аналогичные фото и у нее возникла идея поддержать флешмоб.



Поскольку девушка являлась администратором аккаунта «Раевка онлайн», она обратилась к другим жителям с вопросом, стоит ли им делать такое же фото. Как позже объяснили девушке в полиции, это можно назвать «организацией публичного мероприятия». Протокол составили уже на следующий день после поста.

Сама девушка считает это дело притянутым, поскольку гора не являлась общественным местом, а фото — это не публичное мероприятия. Диляре грозит наказание от штрафа 20 тысяч рублей до ареста на 10 суток. Дело рассмотрят завтра, 27 ноября.





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