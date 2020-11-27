Артур Сайфуллин назначен заместителем министра МВД Башкирии

| 27 ноя 2020 | 18:04

В МВД по Башкирии назначили нового заместителя министра. По указу Владимира Путина им стал 54-летний полковник полиции Артур Сайфуллин. Документ подписан 25 ноября.







В настоящий момент у министра внутренних дел Башкирии три заместителя: начальник главного следственного управления, генерал-майор юстиции Олег Олейник, генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец и Артур Сайфуллин.



Справка:

Артур Сайфуллин родился 28 июня 1966 года, окончил Уфимский юридический университет, служить начал в 1993 году в качестве участкового. В 2006 году занял пост замначальника Октябрьского РУВД, спустя четыре года был назначен замначальника УВД по Уфе. В 2011 году встал во главе Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. Последнее пятилетие служил в качестве заместителя начальника полиции по охране общественного порядка в Башкирии.





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Фото: из открытых источников