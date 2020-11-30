В Гайфурийском районе депутат лишился мандата из-за незаконной охоты

Гафурийский район | 30 ноя 2020 | 11:18

В Гафурийском районе Башкортостана досрочно прекращены полномочия одного из депутатов Ташбукановского сельского совета. Это произошло по настоянию местной прокуратуры.







По информации республиканского надзорного органа, причиной для этого стал приговор, согласно которому мужчина был признан виновным в незаконной охоте.



Известно, что народный избранник убил лося из ружья, на хранение которого у него отсутствовали разрешительные документы.



Согласно закону, депутатские полномочия прекращаются досрочно, если в отношении депутата вступает в законную силу обвинительный судебный приговор, что собственно и произошло.

Ранее сообщалось о том, что житель Гафурийского района посреди улицы жестоко расправился с приятелем. Подозреваемый сознался, что 4 ноября мужчины вместе выпивали на улице, и рассказал, что во время распития он припомнил своей жертве, что тот оскорбил его мать.





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