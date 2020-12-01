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В Хайбуллинском районе браконьеры разбудили и расстреляли медведя

В Хайбуллинском районе браконьеры разбудили и расстреляли медведя

Хайбуллинский район | 01 дек 2020 | 16:36

Двое жителей Башкортостана очень захотели поохотиться на медведя. Разрешение на отстрел они получили в Зилаирском районе, жителями которого являются. Но зверя в лесу не оказалось и тогда они отправились в соседний Хайбуллинский район, где за взятку в 15000 рублей у местного жителя узнали дорогу до медвежьей берлоги. Добавим, что медведь уже залег в зимнюю спячку.



Но, сначала жертвой браконьеров стала косуля, которая встретилась им по дороге. Ее убили просто ради азарта. А потом злоумышленники добрались до берлоги, разбудили медведя и расстреляли его. Туши убитых зверей мужчины разделали там же. Но о них уже узнали инспекторы охотнадзора и полицейские Хайбуллинского района. А так как разрешения на охоту у них было только в Зилаирском районе, то мужчинам грозит ответственность уголовного характера за браконьерство.

Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе Башкирии неизвестные на автомобиле устроили охоту на лося. Испуганное животное пыталось сбежать, но его догнали и пристрелили.

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