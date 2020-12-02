Хабиров подписал закон о штрафах за незаконные захоронения
| 02 дек 2020 | 21:45
Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, подписал законопроект, который вносит изменения в местный кодекс об админнарушениях и увеличивает штрафы за нарушение правил захоронений.
Теперь за нарушение норм содержания мест захоронения людей будут наказывать штрафом в размере 1000-2000 рублей, должностных лиц в размере 3-5 тысяч рублей, а юрлиц в размере 5000-10000 рублей.
Согласно документу, погребение без письменного разрешения будет наказываться штрафом до 3000 рублей, до 20000 рублей для должностных лиц и до 200000 рублей для юридических лиц.
Нелегальный монтаж памятников и оград будет караться штрафом до 3000 рублей, до 10000 рублей для должностных лиц и до 20000 рублей для юрлиц.
Ранее Хабиров дал поручение о праздновании Нового года в условиях пандемии коронавируса в Башкирии.