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Хабиров подписал закон о штрафах за незаконные захоронения

Хабиров подписал закон о штрафах за незаконные захоронения

| 02 дек 2020 | 21:45

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, подписал законопроект, который вносит изменения в местный кодекс об админнарушениях и увеличивает штрафы за нарушение правил захоронений.



Теперь за нарушение норм содержания мест захоронения людей будут наказывать штрафом в размере 1000-2000 рублей, должностных лиц в размере 3-5 тысяч рублей, а юрлиц в размере 5000-10000 рублей.

Согласно документу, погребение без письменного разрешения будет наказываться штрафом до 3000 рублей, до 20000 рублей для должностных лиц и до 200000 рублей для юридических лиц.

Нелегальный монтаж памятников и оград будет караться штрафом до 3000 рублей, до 10000 рублей для должностных лиц и до 20000 рублей для юрлиц.

Ранее Хабиров дал поручение о праздновании Нового года в условиях пандемии коронавируса в Башкирии.

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