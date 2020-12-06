Жителя Башкирии, который на глазах у детей зарезал жену, отправят на психиатрическую экспертизу | видео

| 06 дек 2020 | 11:53

Жителя Башкирии, зверски убившего супругу на глазах двоих маленьких детей, отправят на обследование. Уже после судебно-психиатрической службы дело направят в суд. Об этом сообщают челябинские СМИ.



Напомним, шокирующее всю страну убийство произошло в июле этого года в Челябинской области. 31-летний житель Белокатайского района Башкирии зарезал жену на почве ревности на глазах у детей. Все происходило по пути в стоматологию на трассе под Саткой.





В суде мужчина разговорился и рассказал, из-за чего возникла ссора с супругой.

— Когда мы ехали, я начал ревновать жену, потому что у неё был заблокирован телефон. До этого у неё никогда не было пароля на телефоне. И она мне призналась, что изменила мне с моим лучшим другом. Если бы отмотать время назад, я бы, конечно, такого не сделал, — сказал Александр Алексеев в суде.

Взбешенный мужчина нанес женщине несколько ударов в машине, а затем догнал убегающую жертву на обочине и завершил начатое. Всего оперативники насчитали 15 ножевых ранений.Все происходящее видели две их маленькие дочки. Все это время дети находились в салоне автомобиля. Очевидцы сняли происходившее на видео.

Как пишет издание 74.RU, подозреваемого ранее судили за угрозу убийством, но ответственности он избежал, так как уголовное дело прекратили за примирением сторон. По словам двоюродной сестры, погибшей, 30-летняя Оксана Алексеева хотела разорвать отношения, так как муж избивал её, как и свою первую жену.





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Фото: СУ СКР по Челябинской области