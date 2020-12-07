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В России водителей предупреждают о новых правилах техосмотра

В России водителей предупреждают о новых правилах техосмотра

| 07 дек 2020 | 10:41

Техосмотр в России будет проходить с обязательной фотосъемкой автомобиля на станциях осмотра. Проект соответствующего приказа разрабатывает МВД РФ. Фотографии будут заверены электронной подписью.



«Автомобили нужно будет фотографировать два раза: до процедуры прохождения техосмотра и после», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа. Госномер транспортного средства на фотографиях должен быть хорошо виден. Кроме этого, МВД обяжет фотографировать автомобиль так, чтобы была видна марка и цвет машины.

Материалы будут заверять электронной подписью сотрудники центров техосмотра. Это необходимо, чтобы автовладельцы не фотографировали транспортные средства сами. Съемка будет вестись на специальные камеры, одобренные Росстандартом. Приказ вступит в силу с 1 марта 2021 года.

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Источник: ura.news

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