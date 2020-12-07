В Бирском районе директора детского лагеря приговорили к 2 годам заключения за гибель ребенка

Бирский район | 07 дек 2020 | 14:32

7 декабря в суде был оглашен приговор руководству детского лагеря «Чайка» в Бирском районе республики. Напомним, в 2019 году в учреждении произошел трагический несчастный случай. 15-летний подросток погиб, устанавливая волейбольную сетку на спортивной площадке. Металлическая труба упала него во время работы. Мальчик скончался на месте. Состоянием лагеря заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.







Как стало известно позднее, юноша приехал в детское учреждение не на отдых. Он в числе 23 подростков готовил лагерь к предстоящей смене. Однако никакого трудового договора со школьниками руководители не заключили. Более того, в учреждении было выявлено 113 нарушений законодательства. Обеспечению безопасности воспитанников внимание как будто не уделялось – на территории находилось старое здание с разбитыми окнами, вдоль реки отсутствовал забор, качели для детей в ужасном состоянии.

Однако и во время следствия, и на суде директор лагеря отказывался признать свою вину. Однако прокурор смог доказать, что подростков заставляли трудится обманным путем, все работавшие получили заработную плату. Суд признал руководителей детского учреждения виновными в случившейся трагедии. Директор лагеря приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности 3 года, такое же наказание вынесли его заместителю. Кроме того, руководители должны выплатить матери погибшего 1 миллион рублей за моральный вред.





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Фото: соцсети