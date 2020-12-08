В Башкирии на бывшего главу Баймакского района завели уголовное дело

Баймакский район | 08 дек 2020 | 12:32

Он контролировал реконструкцию стадиона, которая так и не была завершена, несмотря на вложения властей в 82 млн рублей.







Бывший глава Баймакского района республики Ильшат Ситдиков стал участником уголовного дела. Чиновнику предъявлено обвинение по статье «Халатность». По версии следователей, экс-глава не справился с контролем реконструкции старейшего стадиона «Труд». Решение о ремонте объекта было принято еще в 2019 году. Из бюджета Башкирии на восстановление было выделено 82 миллиона рублей. Однако стадион до сих пор не работает.

Ранее ситуацию раскритиковал Радий Хабиров. По его словам, это яркий пример мошенничества и коррупции. В ноябре 2020 года Глава республики поручил сотрудникам правоохранительных органов заняться этим вопросом. Состоявшееся расследование показало, что во время затянувшейся стройки часть выделенных денег – 3 миллиона рублей – бесследно исчезла. Кто и куда мог потратить эти средства, в настоящий момент неизвестно. Однако ответственность за подобные нарушения ложится на экс-главу Баймакского района, так как именно он должен был контролировать, чтобы выделенные деньги использовались по назначению, а сроки окончания работы не были нарушены. За ненадлежащее исполнение обязанностей подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram