В Башкирии депутаты увеличили штрафы за незаконную уличную торговлю

| 09 дек 2020 | 13:55

Депутаты Башкирии приняли закон, согласно которому штрафы за незаконную уличную торговлю увеличены. Так, теперь за это правонарушение житель должен заплатить от 500 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.







«Окончательная редакция законопроекта была выработана по итогам межведомственного совещания. По сравнению с первоначальной версией документа, принятой депутатами в июне, предельный порог штрафов для граждан был уменьшен, а для юридических лиц, напротив, увеличен. Более серьезные меры ответственности прописаны в конечном варианте документа и за повторное правонарушение со стороны юридических лиц», — заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

За повторное нарушение с простых граждан будут взыскано до 5 тысяч рублей, с должностных лиц до 50 тысяч, а с юридических лиц до 150 тысяч рублей.





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