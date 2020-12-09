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Жительница Салавата попалась на распространении наркотиков

Жительница Салавата попалась на распространении наркотиков

Салават | 09 дек 2020 | 16:24

В Салавате сотрудники полиции задержали 27-летнюю женщину, у которой при себе оказался 21 фольгированный сверток с наркотиками. Горожанка зарабатывала на жизнь распространением запрещенных веществ.



Правоохранители нашли готовые закладки в подъездах разных жилых домов, и теперь женщине грозит наказание за покушение на сбыт наркотических средств.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, женщина воспитывает двоих несовершеннолетних детей, при этом сама являясь наркозависимой. В прошлом женщину уже судили за распространение наркотиков с помощью системы закладок.

Накануне в Салавате на территории местной пилорамы был найден обгоревший труп 40-летнего мужчины. Источник, знакомый с обстоятельствами трагедии отмечает, что тело мужчины располагалось у печи в пристройке к помещению по просушиванию древесины.

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Источник: www.sobkor02.ru

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