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Главный прокурор Башкирии назвал сотрудников правоохранительных органов самыми коррумпированными

Главный прокурор Башкирии назвал сотрудников правоохранительных органов самыми коррумпированными

| 10 дек 2020 | 11:26

Владимир Ведерников, главный прокурор Башкирии, рассказал, кто в республике является самым коррумпированным. Оказалось, чаще всего по делам о взяточничестве проходят сотрудники правоохранительных органов.



Об этом Владимир Ведерников рассказал в интервью «Российской газете». По его словам, в 2020 году выявили 1054 преступления, связанных с коррупцией. При этом взятки берутся не только деньгами, но и топливом, мебелью, продуктами, алкоголем и канцелярией. Так, начальник ГИБДД Благоварского района получил в качестве взятки офисное кресло, 10 пачек бумаги, конфеты и кофе.

Главный прокурор республики отметил, что в Башкирии растут показатели выявляемости таких преступлений, а не их количество.

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Источник: bash.news

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