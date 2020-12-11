Экс-мэра Янаула оштрафовали за превышение полномочий, а затем амнистировали

В Янаульском районном суде с бывшего мэра Янаула Илсура Багаува взыскали 1,4 млн рублей. По информации пресс-службы суда, его признали виновным в превышении должностных полномочий, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан.
Установлено, что в 2012 году Багаув издал постановление, согласно которому нужно было передать квартиру гражданину и его семье, невзирая на то, что те не нуждались в улучшении жилищных условий. Ущерб городскому бюджету оценен в 1,4 млн рублей.
С обвиняемого суд взыскал вышеуказанную сумму в доход государства и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Однако экс-чиновник был амнистирован в честь 70-летия Победы от 2015 года и освобожден от уплаты штрафа.