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Экс-мэра Янаула оштрафовали за превышение полномочий, а затем амнистировали

Экс-мэра Янаула оштрафовали за превышение полномочий, а затем амнистировали

Янаульский район | 11 дек 2020 | 17:50

В Янаульском районном суде с бывшего мэра Янаула Илсура Багаува взыскали 1,4 млн рублей. По информации пресс-службы суда, его признали виновным в превышении должностных полномочий, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан.



Установлено, что в 2012 году Багаув издал постановление, согласно которому нужно было передать квартиру гражданину и его семье, невзирая на то, что те не нуждались в улучшении жилищных условий. Ущерб городскому бюджету оценен в 1,4 млн рублей.

С обвиняемого суд взыскал вышеуказанную сумму в доход государства и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Однако экс-чиновник был амнистирован в честь 70-летия Победы от 2015 года и освобожден от уплаты штрафа. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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