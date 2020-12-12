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В Башкирии двое жителей изготовляли огнестрельное оружие и продавали их

В Башкирии двое жителей изготовляли огнестрельное оружие и продавали их

Уфа | 12 дек 2020 | 21:42

В Уфе двое жителей республики предстанут перед судом за серьезное преступление. В прокуратуре Башкирии сообщили подробности.

Двое жителей Башкирии обвиняются в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также в его хранении, ношении, передаче, сбыте. По этому делу уже утвержден обвинительное заключение в прокуратуре Калининского района Уфы.



Следствие выяснило, что мужчины незаконно изготовляли огнестрельное оружие. Для этого они просто переделывали сигнальные пистолеты. После изготовления мужчины продавали модернизированное и уже опасное оружие.

Обнаружили мужчин еще в прошлом году.

Пресс-служба прокуратуры РБ:

В июне 2019 года сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили по месту жительства злоумышленников и изъяли самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. Обвиняемые вину признали полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: bash.news
Фото: pixabay.com

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