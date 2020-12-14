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В Хайбуллинском районе оштрафовали медсестру за больную коронавирусом школьницу

В Хайбуллинском районе оштрафовали медсестру за больную коронавирусом школьницу

Хайбуллинский район | 14 дек 2020 | 14:59

Медсестре одной из школ башкирского села Акъяр назначили штраф за больную коронавирусом ученицу. Приговор по административному правонарушению в области санитарно-эпидемиологического благополучия вынес Зилаирский межрайонный суд.



Сотрудницу школы оштрафовали по итогам проверки Роспотребнадзора. Ведомство выяснило, что учащаяся 11-го класса «в течение нескольких дней посещала занятия, будучи больной с признаками ОРВИ». Как выяснилось, у девушки был COVID-19. При этом ее не отстраняли от занятий и не изолировали от других школьников.

Роспотребнадзор Башкирии составил целый список нарушений, которые допустила медсестра. Она не обеспечила наблюдение за контактами с зараженной коронавирусом, не отобразила в журнале учета инфекционных заболеваний информацию об инфекции в школе, а также не смогла представить журнал за прошлые года.

Суд признал медсестру виновной по всем обвинениям и назначил штраф в размере 7,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе, во время добычи руды на шахте, насмерть разбился машинист буровой установки.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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