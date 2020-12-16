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В Уфе руководство пансионата "Моя семья" отделалось штрафом

В Уфе руководство пансионата "Моя семья" отделалось штрафом

Уфа | 16 дек 2020 | 17:27

По требованию прокуратуры Кировский суд Уфы приостановил работу пансионата «Моя семья», прославившегося всплывшими фотографиями об ужасающих условиях проживания для постояльцев. 



В настояший момент пансионат в поселке 8 Марта по решению суда закрыт до полного устранения нарушений законодательства. Проверка прокуратуры показала, что учреждение «не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства».

По решению суда юридическое лицо и руководитель пансионата привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) и оштрафовали на сумму более 180 тысяч рублей. 

Напомним, скандал разгорелся после сообщения бывшего работника дома престарелых, по словам которого в учреждении пожилых избивают, матерят, заставляют спать на голом матрасе и не ухаживают за ними. Также сообщалось, что депутаты Курултая Башкирии провели проверку. Министр труда и соцзащиты Ленара Иванова высказалась на эту тему, назвав ситуацию «страшной». По ее мнению, таких ситуаций не должно быть, а руководству и персоналу заведения необходимо дать правовую оценку. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по издевательствам над пенсионерами в частном доме престарелых.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Ufa1.ru

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