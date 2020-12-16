В Уфе суд присяжных признал Владимира Санкина виновным в убийстве педофила

Уфа | 16 дек 2020 | 19:13

Сегодня, 16 сентября, в Калининском районном суде Уфы присяжные заседатели признали виновным Владимира Санкина в убийстве вероятного педофила, но посчитали, что он заслуживает снисхождения. Таким образом в ближайшее время суд должен огласить приговор и назначить ему наказание.







Напомним, инцидент произошел 31 января в микрорайоне Инорс Калининского района города. Как рассказал друг обвиняемого Роман Р., на улице к Владимиру подбежал маленький мальчик и попросил помощи. Владимир прошел на адрес, выяснилось, что там действительно находится напуганный ребенок вместе с мужчиной. Между взрослыми завязалась драка, а школьники убежали.

Известно, что предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Обвиняемый в гибели вероятного педофила уфимец прокомментировал произошедшее. По решению суда на время следствия Владимира Санкина отправили под домашний арест на два месяца. А если в дальнейшем его вина будет доказана, то ему может грозить до 15 лет колонии. Уфимцы рассказали, что думают о поступке Владимира Санкина. Известный в России адвокат Шота Горгадзе по личной инициативе прибыл в Уфу. Правозащитник намерен защитить и оправдать Владимира Санкина. Вскоре Шота Горгадзе сообщил ﻿на своей странице в соцсетях о том, что дело обвиняемого в убийстве Владимира Санкина из Уфы рассмотрит суд присяжных.





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