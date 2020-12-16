В Башкирии арестовали руководителя дома престарелых в Абзелиловском районе, где погибли 11 человек

Абзелиловский район | 16 дек 2020 | 21:29

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета передала, что руководителю дома престарелых «Дом милосердия», где в результате пожара погибли 11 постояльцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).







Следствие выдвинуло версию, что обвиняемая в период с 2018 по декабрь 2020 года в деревне Ишбульдино оказывала социальные услуги в доме престарелых, которые не отвечали правилам безопасности по присмотру, уходу и проживанию в на дому за не менее чем 14 пожилыми людьми.



Отмечается, что обвиняемая осознавала, что дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, о чем ее предупреждали сотрудники МЧС по Башкирии, однако не устраняла нарушения.

«Вышеуказанные нарушения привели к тому, что 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев», – сделали вывод в ведомстве.

Напомним, в жутком пожаре в частном пансионате в селе Ишбулдино Абзелиловского района погибло 11 человек: 7 мужчин и 4 женщины.





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Фото: Следком Башкирии