В России ввели штрафы за хамство чиновников

| 16 дек 2020 | 21:37

Теперь за оскорбление россиян чиновников могут оштрафовать от 50 до 100 тысяч рублей. Если деяние совершено повторно, штраф будет составлять от 100 до 150 тысяч рублей. Такой закон принят в Госдуме в окончательном, третьем, чтении, сообщается на официальном сайте ведомства.



«За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, — штраф в размере: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится на сайте Госдумы.









Также расширено понятие «оскорбление». Теперь под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, как сейчас, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поддержал эту инициативу. «Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления свели к минимуму», — приводит слова Володина РИА «Новости».

Ввести штрафы за оскорбительное поведение предлагали члены партии «Единая Россия». В Кодексе об административных правонарушениях предлагалось закрепить, что за хамство чиновников нужно отстранять от работы на год, а при повторном случае — на два года.





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Фото: newsbash.ru