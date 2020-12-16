В России ввели штрафы за хамство чиновников
| 16 дек 2020 | 21:37
Теперь за оскорбление россиян чиновников могут оштрафовать от 50 до 100 тысяч рублей. Если деяние совершено повторно, штраф будет составлять от 100 до 150 тысяч рублей. Такой закон принят в Госдуме в окончательном, третьем, чтении, сообщается на официальном сайте ведомства.
Также расширено понятие «оскорбление». Теперь под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, как сейчас, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поддержал эту инициативу. «Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления свели к минимуму», — приводит слова Володина РИА «Новости».
Ввести штрафы за оскорбительное поведение предлагали члены партии «Единая Россия». В Кодексе об административных правонарушениях предлагалось закрепить, что за хамство чиновников нужно отстранять от работы на год, а при повторном случае — на два года.