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В Бижбулякском районе руководитель почтового отделения 3 года присваивала переводы и пособия граждан

В Бижбулякском районе руководитель почтового отделения 3 года присваивала переводы и пособия граждан

Бижбулякский район | 21 дек 2020 | 15:18

38-летней жительнице Бижбулякского района республики предъявлено серьезное обвинение в мошенничестве. Как считают следователи, в 2017-2020 годах женщина занимала должность руководителя почтового отделения и воспользовалась своим служебным положением.



По предварительной версии, она подделала несколько официальных документов и по ним в течение 3 лет получала переводы, дивиденды нефтяных компаний, пособия по безработице ничего не подозревающих граждан. Ей удалось присвоить таким способом в общей сумме 610 тысяч рублей. Однако обвиняемая на этом не остановилась и украла со счетов организации еще 270 тысяч рублей. Все полученные обманным путем деньги – более 880 тысяч рублей – женщина тратила, пока не попала под подозрение сотрудников прокуратуры.

Во время следствия подозреваемая признала вину в совершенных преступлениях. Более того, она возместила убытки и вернула более 700 рублей. Однако окончательный вердикт по этому делу вынесет межрайонный суд, куда уже направлены материалы для рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось о чиновнике, который воспользовался своим статусом и подделал документы на земельные участки. Государственную собственность общей стоимостью свыше 26 миллионов рублей он раздал своим родственникам и друзьям. Однако обман был раскрыт, а злоумышленник лишился должности.

Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе в пожаре погибла вся семья с детьми 7 и 4 лет.

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Источник: proural.info

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