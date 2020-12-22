В Башкирии вступил в силу приговор в отношении кассира Луизы Хайуллиной

Салават | 22 дек 2020 | 15:28

Приговор в отношении супругов Луизы и Марата Хайруллиных вступил в силу сегодня, 22 декабря. По информации объединенной пресс-службы судов, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии рассмотрела аппеляции осужденных на приговор от 28 сентября.







Верховный суд Башкирии изменил приговор Салаватского городского суда, изменив взыскание материального ущеба. Теперь супруги должны выплатить равную сумму. В остальной части приговор оставили без изменения. Аппеляции осужденных удовлетворены не были.



Напомним, ранее суд признал Луизу Хайруллину виновной в присвоении и растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Марату Хайруллину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания общего режима.



Напомним, что гособвинитель запросил для Луизы Хайруллиной шесть лет лишения свободы. Марата Хайруллина гособвинение попросило отправить в колонию на семь лет. Супругам также хотят назначить по одному году ограничения свободы.

О громком ограблении стало известно прошлой весной, когда пропала сама кассир и вся ее семья, а позже выяснилось, что она ограбила банк, в котором работала. Выяснилось, что деньги похищались в период с сентября 2017 года по май 2019 года.



По версии следователей, Луиза Хайруллина либо выносила похищенные деньги из офиса, либо передавала их мужу в кассе банка. Общий ущерб составил 25 млн рублей, большую часть Марат Хайруллин потратил на ставках.





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