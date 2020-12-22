Таксисту насмерть сбившему школьницу в Иглинском районе изменили приговор

Иглинский район | 22 дек 2020 | 19:18

В Башкирии изменили приговор водителю такси, по вине которого погибла 15-летняя школьница. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционные жалобы в отношении виновника ДТП.







Изначально Иглинский межрайонный суд назначил таксисту наказание в виде 7 лет лишения свободы с запретом управлять транспортом на 3 года. Однако сегодня, 22 декабря, наказание было усилено до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с таксиста было решено взыскать 10 тысяч рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя. Также суд удовлетворил требование взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда и затраты на погребение погибшей в размере 1 330 000 рублей.



Напомним, страшная трагедия произошла в июне 2020 года в селе Иглино. Группа школьников направлялась в учебное заведение по улице Ворошилова на выдачу аттестатов. В этот несчастливый момент в них и врезался пьяный таксист. С места происшествия виновник ДТП попытался скрыться, однако был задержан очевидцами. В аварии погибла 16-летняя девочка, а ещё трое ребят пострадали.

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии без электричества остались более 250 домов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram