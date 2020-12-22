Прокуратура Башкирии: фото со школьниками занимающимися в коровнике не фейк

Куюргазинский район | 22 дек 2020 | 19:41

Прокуратура Башкирии привлекла три должностных лица в селе Новомусино Куюргазинского района к дисциплинарной ответственности за школьников, которые вынуждены были заниматься в коровнике, поскольку только там ловил интернет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ведомства Гузель Масагутова сегодня, 22 декабря изданию Уфа1.







— Была организована прокурорская проверка. Проверяющие установили, что в момент описываемых событий школьников действительно отправили на дистант, поскольку несколько педагогов болели коронавирусом. Поскольку в деревне плохой интернет, детям должны были раздать электронные кейсы, но этого сделано не было, и, чтобы пройти обучение онлайн, они были вынуждены подниматься на возвышенность, где и находился полуразрушенный коровник, — отметили в пресс-службе.



К ответственности привлекли заместителя начальника районного отдела образования, исполняющего обязанности директора школы и классного руководителя. Также прокурор поручил выделить школьникам два дома, где есть техническая возможность подключиться к интернету, чтобы те занимались там.



История со школьниками прогремела в середине декабря, когда в интернете появились фото с детьми, которые обучаются в коровнике. Тогда министр Минобрнауки республики Айбулат Хажин эту информацию назвал фейком. Его ведомство угрожало СМИ судом.

Факт происшествия отрицали также начальница местного отдела образования Евгения Бочарникова и глава района Юлай Ильясов.



Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе прокуратура добилась увольнения чиновницы Минземимущества.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Проблемы Уфы и Республики Башкортостан / Vk.com