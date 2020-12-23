Суд Башкирии отменил штраф активистке из Альшеевского района за фото в защиту шиханов

Альшеевский район | 23 дек 2020 | 14:53

Верховный суд Башкирии рассмотрел дело активистки Диляры Ахуньяновой, которую оштрафовали за фото в поддержку шиханов.



Напомним, полицейские решили, что фото в паблике было размещено после несогласованного публичного мероприятия. На самом кадре изображены несколько жителей Раевки возле горы с плакатом за сохранение шиханов.







С доводами правоохранителей согласился и Альшеевский райсуд, который выписал активистке штраф 5 тысяч рублей. Однако, как пишет «Ъ-Уфа», Верховный суд РБ не нашел состава правонарушения в действиях активистки. В итоге административное наказание было отменено.



Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе. Здесь пьяный водитель врезался в столб, погиб пассажир.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram