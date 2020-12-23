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Руководство предприятия в Чишминском районе полгода не платило работникам зарплату

Руководство предприятия в Чишминском районе полгода не платило работникам зарплату

Чишминский район | 23 дек 2020 | 20:47

Сотрудники одного из предприятий в Чишминском районе остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.



Директор компании не платил зарплату с января по июнь 2020 года. Без своих кровно заработанных остались 12 человек. Сумма задолженности по зарплате составила около 400 тысяч рублей.

Пресс-служба СУ СКР по РБ:

- При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей, большая часть которых, по указанию директора, была направлена на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре в Чишминском районе. Здесь в огне погибла пожилая супружеская пара.

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Источник: bash.news

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