Руководство предприятия в Чишминском районе полгода не платило работникам зарплату

Сотрудники одного из предприятий в Чишминском районе остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Директор компании не платил зарплату с января по июнь 2020 года. Без своих кровно заработанных остались 12 человек. Сумма задолженности по зарплате составила около 400 тысяч рублей.
Пресс-служба СУ СКР по РБ:
- При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей, большая часть которых, по указанию директора, была направлена на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.
В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.