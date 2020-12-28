В Чишминском районе женщина, угрожавшая топором судебным приставам, получила условный срок
Чишминский район | 28 дек 2020 | 17:40
Чишминский районный суд вынес приговор 44-летней местной жительнице. Женщину обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в январе этого года судебные приставы приехали к женщине для исполнительных действий по разделу спорного дома. Однако жительница начала вести себя агрессивно, нецензурно выражалась, попыталась натравить на них сторожевую собаку и угрожала топором.
Судебные приставы не смогли исполнить решение суда и уехали.
Свою вину женщина не признала. Суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.
Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе заболел коронавирусом главврач центральной районной больницы.