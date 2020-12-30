В Уфе весной откроется новое здание Верховного суда

Уфа | 30 дек 2020 | 08:34

28 декабря в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел новое здание Верховного Суда республики, которое готовят к вводу в эксплуатацию. Его пристроили к уже существующему зданию суда на улице Пушкина.







Руководитель республики осмотрел кабинеты для судей, административные помещения, конференц-зал, залы присяжных заседателей и уголовной коллегии.



Председатель Верховного Суда Башкортостана Земфира Латыпова рассказала, что открытие нового здания планируют на весну 2021 года. По её словам, не у всех судов в России есть такие высокотехнологичные здания для работы.

– Здесь все потоки разделены по разным направлениям судебных дел, – отметила Земфира Латыпова. – Предполагается и работа с цифровым архивом, куда будут переведены все дела.

Радий Хабиров высоко оценил созданные здесь условия и отметил, что в новом здании и судьям будет удобно работать, и посетители будут чувствовать себя комфортно.





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Фото: glavarb.ru