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В Балтачевском районе, за нарушение процедуры госзакупок, оштрафовали главу сельсовета

В Балтачевском районе, за нарушение процедуры госзакупок, оштрафовали главу сельсовета

Балтачевский район | 01 янв 2021 | 12:41

В Балтачевском районе Башкортостана главу Нижнекарышевского сельсовета понес наказание за дробление госзакупки.



Сельсовет получил почти один миллион рублей на ремонт дорог. При это чиновник решил обойти конкурсные процедуры на выбор подрядчика и раздробил закупку на два договора с суммой меньше 600 тысяч по каждому. По закону, конкурс на подобные контракты проводить не нужно, и подрядчик получил работу в обход принципа конкуренции.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, глава сельского поселения попал под административное наказание по статье «Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Суд рассмотрел дело и оштрафовал чиновника на 30 тысяч рублей.

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Источник: www.sobkor02.ru

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