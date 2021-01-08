В России начал действовать закон об удаленной работе

| 08 янв 2021 | 10:31

Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».







– Документ узаконивает понятие дистанционной (удаленной) работы и регулирует взаимоотношения между работником и работодателем в условиях меняющегося мира, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Удаленной считается такая работа, которая не предполагает наличия стационарного рабочего места, то есть человек может трудиться в любом месте, где есть интернет. Закон дает ряд важнейших гарантий как работнику, так и работодателю.

В соответствии с документом перевод на удаленную работу возможен только с согласия работника. В случае чрезвычайных обстоятельств согласия не требуется, но работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием и программными продуктами. При сохранении прежнего объема работы должна сохраняться и заработная плата.

– Многие люди столкнулись с тем, что с переходом на «дистанционку» им приходится постоянно быть на связи и решать рабочие вопросы в любое время, что фактически лишило их полноценного отдыха, – отметил Константин Толкачев. – Закон защищает человека от переработок, а нарушение права на офлайн расценивает как дополнительно оплачиваемую сверхурочную работу. У работодателя остаются прежние основания для увольнения работника, но с некоторыми особенностями. Поскольку постоянного рабочего места у человека на «удаленке» нет, его не могут уволить за прогул. Поэтому законом установлен другой механизм – ситуация, когда работник без уважительной причины не отвечает на запросы работодателя и не выходит на связь в течение двух рабочих дней, равнозначна прогулу.









По мнению Константина Толкачева, отдельные положения Трудового кодекса нуждались в пересмотре в связи с развитием интернет-технологий, а пандемия лишь ускорила эту работу.

– Пандемия со всей очевидностью показала ограниченность и недостаточную гибкость действующего трудового права, – сказал Константин Толкачев. – Но мы пришли бы к изменению трудового законодательства и без чрезвычайных обстоятельств. К этому естественным образом ведет развитие интернет-технологий. Фактически удаленный формат работы практиковался во многих трудовых коллективах и раньше, но правоотношения не были урегулированы. В связи с карантинными мероприятиями дистанционный формат получил широкое распространение и ускорил работу над совершенствованием Трудового кодекса.

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Фото: из открытых источников