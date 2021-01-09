Россиян начнут штрафовать за продажу неправильной картошки

| 09 янв 2021 | 13:22

Россиян ждут штрафы за выращивание картошки на собственных участках. Они коснутся тех, кто растит корнеплод из нелегальных семян на продажу, объяснил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.







Речь идет о статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях. Она обязывает покупать посевной материал, который выращен специально для посадки и продается в специальных магазинах. В ином случае производитель считается нарушителем.



«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — рассказал Редин агентству «Прайм». Тем, кто собирается продать часть картофеля, придется купить специально выращенные семена.

За продажу картошки из «нелегальных» семян россиян ждут штрафы — до 500 рублей для граждан, до 1000 для должностных лиц и до 10 000 для юрлиц. К тем, кто растит корнеплод исключительно для себя, нельзя предъявить никаких претензий, подчеркнул Редин.

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Отмечается, что власти скорее всего не будут проверять происхождение семян картофеля у продавцов на рынке, поэтому дачников фактически ничего не угрожает.