В России вступили в силу новые штрафы для автомобилистов

| 10 янв 2021 | 12:00

С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые штрафные санкции для автомобилистов. Согласно документу, с водителей, не оплативших проезд по платным дорогам, будет взиматься штраф в размере от 1500 до 5000 рублей.







«За неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф в размере 1500 руб., а на грузовом транспорте и автобусе — в размере 5000 руб.», — сообщает РБК. При этом, штрафные санкции распространяются и на платные дороги с безбарьерной системой проезда, которая ранее позволяла водителям избегать пунктов оплаты.

Согласно документу, на оплату водителю отводится пять дней с момента проезда по платной дороге. По истечении этого времени ему будет выписан штраф. Однако, если проезд будет оплачен в течение 20 дней, то штраф аннулируется. Оплата штрафа не освобождает водителя от оплаты самого проезда по платной дороге.

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Штраф за проезд по платным дорогам стал одним из многих изменений, вводимых в этом году. Помимо него автомобилистов ждут санкции за использование шин не по сезону, а также изменения в критериях оценок для автошкол.