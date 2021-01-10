В России вступили в силу новые штрафы для автомобилистов
| 10 янв 2021 | 12:00
С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые штрафные санкции для автомобилистов. Согласно документу, с водителей, не оплативших проезд по платным дорогам, будет взиматься штраф в размере от 1500 до 5000 рублей.
«За неоплату проезда по таким дорогам на легковом автомобиле будет взиматься штраф в размере 1500 руб., а на грузовом транспорте и автобусе — в размере 5000 руб.», — сообщает РБК. При этом, штрафные санкции распространяются и на платные дороги с безбарьерной системой проезда, которая ранее позволяла водителям избегать пунктов оплаты.
Согласно документу, на оплату водителю отводится пять дней с момента проезда по платной дороге. По истечении этого времени ему будет выписан штраф. Однако, если проезд будет оплачен в течение 20 дней, то штраф аннулируется. Оплата штрафа не освобождает водителя от оплаты самого проезда по платной дороге.
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