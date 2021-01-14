В Уфе Владимира Санкина, убившего педофила, приговорили к 8 годам заключения

Уфа | 14 янв 2021 | 11:18

Калининский районный суд города Уфы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 34-летнего Владимира Санкина.







Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ- «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».



Напомним, вечером в январе 2020 года обвиняемый встретил ранее знакомых подростков, которые пожаловались о совершении в отношении них развратных действий со стороны 54-летнего жителя Уфы.

Из мести за противоправное и аморальное поведение Санкин нанес мужчине множественные удары руками, ногами и деревянной палкой по жизненно-важным органам. Потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.



В суде фигурант уголовного пояснил, что он вступился за детей и оборонялся. Однако в ходе судебного процесса прокурор опроверг данную версию, коллегия присяжных пришла к мнению о доказанности виновности подсудимого в совершении указанного преступления.

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Суд назначил Владимиру Санкину наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Мужчина взят под стражу в зале суда.