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В Благовещенском районе осудят родителей за жестокое обращение с ребенком

В Благовещенском районе осудят родителей за жестокое обращение с ребенком

Благовещенский район | 15 янв 2021 | 10:38

В Благовещенске семейная пара предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном. Супруги обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ – «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние связано с жестоким обращением».



Поводом к этому послужило резонансное видео, снятое летом 2020 года. Напомним, избиение 8-летнего мальчика родителями попало в объектив камеры мобильного телефона. Очевидцы включили запись, когда услышали громкие крики. На видео женщина крепко сжимает запястье ребенка, мальчик пытается вырваться и плачет. Через минуту подходит мужчина и наносит сильный удар в живот. Правоохранители установили, что так жестоко наказать школьника решили его собственные родители.

По версии следствия, родители ребенка почти два года — с сентября 2018 года по июль 2020 года — систематически избивали сына, издеваясь над ним и физически, и морально, оскорбляли его матом и распивали в его присутствии алкоголь.

В июле 2020 года во дворе жилого дома г. Благовещенск родители нанесли 8-летнему сыну телесные повреждения на глазах у соседей. Инцидент попал на видео и стал причиной проверки семьи надзорными органами и следственным комитетом.

- Обвиняемые признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено мировому судье по Благовещенскому району для рассмотрения по существу, — прокомментировали «Вестям» в Прокуратуре РБ.
Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе мужчина расправился с возлюбленной, приревновав ее к другому.

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Источник: gtrk.tv

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