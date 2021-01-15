В Башкирии планируют изменить порядок выдачи бесплатных участков семьям с детьми-инвалидами

| 15 янв 2021 | 18:14

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии сегодня, 15 января, в первом чтении рассмотрели законопроект о выделении бесплатных земельных участков семьям с детьми-инвалидами. Законодатели планируют избавить их от бумажной волокиты и личного предоставления подтверждающих инвалидность документов.







«Предлагается избавить их от необходимости лично представлять подтверждающие инвалидность документы при постановке на учет для получения земли для индивидуального жилищного строительства. Если заявитель не принес справку сам, по своей инициативе, то исполнительный орган власти или орган местного самоуправления должен запрашивать нужную информацию самостоятельно по каналам межведомственного информационного взаимодействия», – пояснил Константин Толкачев.

По его словам, ранее требование о личной подаче было прописано в федеральном законодательстве, но утратило силу 1 июля 2020 года.





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Фото: yandex.ru/maps