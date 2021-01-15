Глава Благовещенского района получил штраф за раскрытие государственной тайны

Благовещенский район | 15 янв 2021 | 18:37

Глава администрации Олег Голов вместе со своими заместителями имеющими допуск к государственной тайне по второй форме 19 октября 2020 года провел совещание по реализации инвестиционного проекта.







Он встретился с венгерскими представителями компании «Мадьяр Агро» о создании на территории района молочного комплекса крупного рогатого скота на базе Венгерской технологии. На первый взгляд ничего страшного не произошло. Однако, согласно законодательству РФ при проведении подобных мероприятий с гражданами иностранных государств, необходимо уведомить местное подразделение УФСБ.

После того, как о встрече стало известно правоохранителям. Они провели выездную проверку по результатам которой Управлением было составлено постановление об административном штрафе. Олег Голов попытался его обжаловать в суде, но 18 декабря 2020 года фемида Благовещенского района признала решение УФСБ по РБ правильным и обязала его выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. В Башкирии впервые чиновник уровня главы района оштрафовав по подобному нарушению.



Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе осудят родителей за жестокое обращение с ребенком.





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Фото: соцсети