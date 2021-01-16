В Башкирии следователи рассказали, за что Санкин получил 8 лет тюрьмы

| 16 янв 2021 | 18:26

Как установило следствие, погибший не совершал каких-либо действий в отношении малолетних, не удерживал их и не угрожал им. Ранее у себя в квартире он предложил подросткам за 1500 рублей продемонстрировать ему свои половые органы. После отказа подростки покинули помещение и, находясь рядом с его домом, кидали в окно снежки, где встретили пьяного Санкина и сообщили ему о произошедшем. При этом погибший не преследовал подростков.







- После этого подсудимый, значительно превосходя погибшего мужчину физически, решил выяснить с ним отношения и нанес ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, более 4 часов удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды и обуви, в результате чего наступила его смерть. У погибшего не имелось оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Кроме того, следствием установлено, что осужденный забрал у мужчины 1500 рублей, из которых 500 рублей передал подросткам, а 1000 рублей оставил себе, — сообщается в пресс-службе.

Из установленных обстоятельств следует, что Санкин не действовал в условиях необходимой обороны, так как в момент избиения им мужчины погибший реальной угрозы не представлял, то есть отсутствовала необходимость обороняться и имелась возможность обратиться в правоохранительные органы.



Тем не менее, Санкин избивал погибшего до тех пор, пока его не остановили прибывшие сотрудники полиции.









Ранее сообщалось о том, что Калининский районный суд города Уфы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 34-летнего Владимира Санкина.





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Фото: instagram.com/sledcom02