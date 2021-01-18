Дознавательница из Уфы требует 100 млн рублей от полицейских насильников

Уфа | 18 янв 2021 | 14:44

В деле об изнасиловании уфимской дознавательницы все еще не могут поставить точку. Сегодня, 18 января, в Верховном суде Башкирии отложили слушание дела после отмены приговора кассационным судом до 29 января 2021 года.







Напомним, что в декабре 2019 года троих полицейских, которых бывшая дознавательница Гульназ обвинила в изнасиловании, приговорили к реальным срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд оправдал двоих, но прокуратура обжаловала решение, и снова начались заседания. Пока все трое экс-полицейских находятся под домашним арестом.



Тем временем адвокат Гульназ Ирина Валиева заявила журналистам, что потерпевшая требует 100 миллионов рублей компенсации от обидчиков. Это решение она приняла еще в 2019 году и даже объяснила тогда свое желание получить такую большую сумму. Адвокат одного из подозреваемых Наиль Багаутдинов тогда рассказал «КП», что после того, как история получила огласку, она не сможет ни жить, ни работать в Башкирии.





- Главный мотив иска в том, что ей испортили жизнь журналисты. Из-за этого она не может жить и работать здесь, - сказал Багаутдинов.

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