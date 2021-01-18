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В Благовещенском районе завод "Полиэф" заплатит штраф за загрязнение почвы

В Благовещенском районе завод "Полиэф" заплатит штраф за загрязнение почвы

Благовещенский район | 18 янв 2021 | 18:35

За загрязнение почвы, реки Изяк и массовую гибель рыбы арбитражный суд башкирии обязал «Полиэф» заплатить штраф в размере 3,5 млн рублей. Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, вред, причиненный окружающей среде, должен быть возмещен в доход бюджета администрации Благовещенского района Башкирии.



Напомним, авария на предприятии произошла в конце июля 2019 года, отравленная химикатами вода из сточного резервуара попала в реку Изяк, исследования выявили загрязнение почвы на двух участках площадью 78 квадратных метров и 2,16 тыс. квадратных метров, а также воды в протекающих рядом реках Казмышла и Изяк. По данным регионального госкомитета по ЧС на тот момент погибло не менее полутоны речной рыбы.

Истец, Южно-Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора, в исковых требованиях заявил 6,8 млн рублей.


«Проверив правильность произведенного истцом расчета, суд приходит к выводу о доказанности причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и наступившими последствиями, и частичном удовлетворении исковых требований в размере 3,5 млн рублей», - сказано в решении суда.
Ранее предприятие обязали выплатить 1,3 млн рублей штрафа за гибель рыбы.

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Источник: ufa.aif.ru

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