В Благовещенском районе завод "Полиэф" заплатит штраф за загрязнение почвы
Благовещенский район | 18 янв 2021 | 18:35
За загрязнение почвы, реки Изяк и массовую гибель рыбы арбитражный суд башкирии обязал «Полиэф» заплатить штраф в размере 3,5 млн рублей. Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, вред, причиненный окружающей среде, должен быть возмещен в доход бюджета администрации Благовещенского района Башкирии.
Напомним, авария на предприятии произошла в конце июля 2019 года, отравленная химикатами вода из сточного резервуара попала в реку Изяк, исследования выявили загрязнение почвы на двух участках площадью 78 квадратных метров и 2,16 тыс. квадратных метров, а также воды в протекающих рядом реках Казмышла и Изяк. По данным регионального госкомитета по ЧС на тот момент погибло не менее полутоны речной рыбы.
Истец, Южно-Уральское межрегиональное Управление Росприроднадзора, в исковых требованиях заявил 6,8 млн рублей.