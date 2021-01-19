В городе Туймазы за мошенничество задержали начальника отдела по молодежной политике

Правоохранители задержали 34-летнего начальника отдела по молодежной политике Туймазов. Мужчине инкриминируют серьезное преступление — мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения (ст.159 УК РФ).
По версии следователей, в декабре 2020 года чиновник организовал контракт поставки 14 туристических палаток на сумму свыше 100 тысяч рублей. При этом он попросил не отдавать товар в действительности, а передать ему деньги, которые ему заплатили по договору.
Предприимчивого работника мэрии задержали с поличным при получении денег.
«В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело для организации предварительного расследования передано в Туймазинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по РБ», — заявили в СК по РБ.