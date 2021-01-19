Прокуратура Башкирии проверяет обоснованность повышения оплаты за тепло

| 19 янв 2021 | 11:54

19 января прокуратура республики сообщила о начале проверки обоснованности выставленных гражданам счетов за тепловую энергию в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.







В надзорных проверках вместе с прокурорами будут участвовать специалисты госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ.



Специалисты оценят как правомерность и корректность начислений платы за отопление собственникам помещений многоквартирных домов, так и эксплуатации, ремонта общедомовых приборов учета тепла, узлов системы отопления, подготовки их к отопительному сезону и обоснованности выданных паспортов готовности объектов.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования по понуждению виновных лиц - ресурсонабжающие, управляющие организации - произвести перерасчёт платы и вернуть населению деньги», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ранее Министр ЖКХ Башкирии назвал 4 причины повышенных счетов за отопление. Министр предложил вернуть неправомерно начисленные суммы. Также Беляев считает, что нужно срочно организовать корректную работу приборов учета и узлов регулирования.





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