Жителю Кармаскалинского района, который убил бывшую жену в детсаду, продлили арест

Кармаскалинский район | 19 янв 2021 | 13:23

49-летний Данил Лугманов остается в СИЗО, куда его отправили за убийство бывшей супруги, еще на месяц — до 15 февраля. Об этом сообщили в следкоме Башкирии сегодня, 19 января.





Преступление произошло в ноябре прошлого года в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, в детском саду, где женщина работала музыкальным педагогом. По версии следствия, Лугманов ударил Эльвиру ножом в грудь не менее трех раз, от полученных ран она скончалась. Как считают следователи, мужчина был пьян.



У Эльвиры остались двое детей.

— Дело находится в производстве, проводятся экспертизы, после получения заключений которых будет завершено расследование, — уточнили в ведомстве.

Соседи семьи рассказывали, что Лугманов уже пытался до этого убить супругу, устроив пожар в их доме в селе Ольховом. Факт возгорания подтвердили в МЧС Башкирии.





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