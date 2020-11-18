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Жителю Кармаскалинского района, который убил бывшую жену в детсаду, продлили арест

Жителю Кармаскалинского района, который убил бывшую жену в детсаду, продлили арест

Кармаскалинский район | 19 янв 2021 | 13:23

49-летний Данил Лугманов остается в СИЗО, куда его отправили за убийство бывшей супруги, еще на месяц — до 15 февраля. Об этом сообщили в следкоме Башкирии сегодня, 19 января.


Преступление произошло в ноябре прошлого года в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, в детском саду, где женщина работала музыкальным педагогом. По версии следствия, Лугманов ударил Эльвиру ножом в грудь не менее трех раз, от полученных ран она скончалась. Как считают следователи, мужчина был пьян.

У Эльвиры остались двое детей.

— Дело находится в производстве, проводятся экспертизы, после получения заключений которых будет завершено расследование, — уточнили в ведомстве.

Соседи семьи рассказывали, что Лугманов уже пытался до этого убить супругу, устроив пожар в их доме в селе Ольховом. Факт возгорания подтвердили в МЧС Башкирии.

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Источник: ufa1.ru

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