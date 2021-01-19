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В отношении министра здравоохранения Башкирии суд рассмотрит 55 административных дел

В отношении министра здравоохранения Башкирии суд рассмотрит 55 административных дел

Уфа | 19 янв 2021 | 18:13

55 дел об административном нарушении в отношении министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина рассмотрит в течение трех дней Кировский районный суд Уфы. Это следует из информации, опубликованной на сайте суда.



Рассмотрение назначено на 20, 21 и 22 января. Топ-чиновника обвиняют по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», из открытой информации известно, что исполнительное производство, неисполненное Забелиным, было открыто у судебных приставов, то есть по результатам более ранних судебных процессов.

Какие именно судебные решения не исполнил Забелин, в Кировском райсуде не раскрывают, ссылаясь на то, что дела только назначены к рассмотрению. 

Отметим, что ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ предусматривает в качестве максимального наказания для гражданина штраф в размере 2,5 тыс. рублей, для должностного лица – до 20 тыс. рублей.

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Источник: ufa.aif.ru

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